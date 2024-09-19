'Троянский конь' по-новому: в NYT рассказали, как Израилю удалось реализовать операцию с подрывом пейджеров

Израиль создал подставную компании, продающие пейджеры и рации для военного руководства и членов ливанской группировки "Хезболла". Так, у многих террористов удалось почти одновременно подорвать устройства, которые они использовали для связи.

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В результате десятки боевиков погибли и около 3000 человек получили ранения в течение двух дней взрывов. Об израильской операции рассказало издание The New York Times, назвав трюк "троянским конем" по-новому.

В материале говорится, что венгерская компания BAC Consulting имела контракт на производство пейджеров от имени тайваньской Gold Apollo. Также Израиль создал две другие подставные компании.

Тель-Авив имел целью скрыть настоящие имена людей, которые создавали гаджеты и были офицерами Моссада.

Известно, что венгерская В.А.С производила их для обыденных людей и компаний. Однако теми клиентами, которые действительно имели значение, были представители "Хезболлы". Их пейджеры содержали батареи с взрывчатым веществом PETN.

По данным источников NYT, устройства начали поступать в Ливан летом 2022 года. Сначала их было немного, но производство и снабжение выросло после того, как лидер "Хезболлы" Саид Насралла запретил членам группировки использовать мобильные телефоны.

Он получил сообщение от союзников, якобы Израиль приобрел новые средства для взлома телефонов и активировал микрофоны и камеры, чтобы шпионить за их владельцами. Также сообщалось, что в данную разработку страна инвестировала много средств. Поэтому среди союзников Ливана ходили слухи, что больше ни одно мобильное общение не безопасно, даже через зашифрованные приложения для обмена ими.

"Тысячи устройств прибыли в страну и были распределены среди офицеров "Хезболлы" и их союзников. Для них они были оборонным мероприятием, но в Израиле офицеры разведки называли пейджеры "кнопками", которые можно было нажать, когда казалось, что пришло время. Этот момент, кажется, наступил на этой неделе", – пишет издание.

Чтобы спровоцировать взрывы устройств, Израиль включил их и направил сообщения на арабском языке: это выглядело так, будто месседж поступил от высшего руководства "Хезболла". Так, 17 сентября в Ливане таинственным образом начали взрываться пейджеры и рации. Некоторые из погибших и раненых в результате этого были членами террористической группировки, а другие нет. На следующий день взрывы таких устройств продолжились. Отмечается, что среди жертв оказалось четверо детей.

Пока Израиль не подтвердил и не опроверг никакой причастности к взрывам. Однако 12 нынешних и бывших чиновников обороны и разведки, проинформированных о нападении, утверждают, что за этим стоят израильтяне. Они описали операцию как сложную и длительную. Комментарии The New York Times эти люди давали на условиях анонимности, учитывая деликатность темы.

"Заминированные пейджеры и рации были последним залпом в продолжающемся десятилетии конфликте между Израилем и "Хезболлой", которая базируется на границе в Ливане. Напряжение обострилось после начала войны в секторе Газы", – констатировало NYT.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября в Израиле объявили о начале "новой фазы" войны, из-за чего действия ЦАХАЛ сейчас будут сосредоточены на северном фронте – то есть на Ливане. Именно туда, заявили в Тель-Авиве, они решили направить военные силы, ресурсы и энергию.

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