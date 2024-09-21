США могут передать Украине новые авиабомбы средней дальности для F-16 – Politico

Американским СМИ пишут, что Соединенные Штаты Америки якобы могут передать Силам обороны новый вид вооружения – крылатые авиационные бомбы средней дальности Joint Standoff Weapon (JSOW). Эти бомбы могут быть использованы истребителями F-16, которые уже есть на вооружении у украинской армии.

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Об этом сообщило издание Politico с ссылкой на источники. Joint Standoff Weapon могут быть в новом пакете военной помощи от Вашингтона на $375 млн, о котором, по данным журналистов, Белый дом объявит на следующей неделе.

Как отмечается, система Joint Standoff Weapon, которая используется ВВС и ВМС США, а также рядом союзников, может поражать цели на расстоянии более 112 км.

"Новые ракеты, хотя и не имеют той дальности, о которой просил Киев, все равно дадут украинским пилотам мощное новое оружие, пока их военные сражаются с наступающими российскими войсками на востоке страны. Дальность полета более 70 миль (112 км. – Ред.) позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российской ПВО, что даст Киеву новый способ атаковать эти оборонительные сооружения и склады оружия на передовой, усложняя операции для российских войск", – говорится в материале.

Напомним, что ряд американских СМИ сообщил, что в администрации президента Соединенных Штатов Америки, вероятно, готовятся объявить о передаче Украине крупного пакета военной помощи на $375 млн уже на следующей недели. Однако поставки могут быть отложены из-а нехватки запасов оружия на складах Пентагона.

В пакет, как пишут журналисты, могут войты системы противовоздушной обороны и артиллерия, что крайне необходимо Силам обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский приказал командованию Воздушных сил увеличить количество в стране истребителей F-16. Также он приказал ускорить тренировку пилотов для работы на этих самолетах.

Также сообщалось, что Дания уже до конца года передаст Украине следующую партию F-16. Количество, как и конкретные сроки, не разглашается, но в целом это государство пообещало предоставить защитникам нашей страны 19 самолетов.

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