'Есть четкое понимание шагов': Зеленский дал задачу увеличить количество самолетов F-16

Президент Украины Владимир Зеленский приказал командованию Воздушных Сил увеличить количество в стране истребителей F-16. Также он приказал ускорить тренировку пилотов для работы на этих самолетах.

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Об этом глава государства рассказал в традиционном обращении к стране. Зеленский с командованием ПС провел совещание касаемо нашего флота F-16.

"Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку наших пилотов. Все задачи для Воздушных сил Украины, для Министерства обороны Украины определены", – сказал президент.

Остается неизвестным, сколько в Украине в настоящее время истребителей F-16. Однако если бы западные партнеры использовали для закупки этих самолетов для Украины замороженные активы России, теоретически они смогли купить все существующие в мире F-16.

Как известно, $300 млрд центробанка РФ были заблокированы на западных счетах. Как подсчитал OBOZ.UA, этой суммы хватило бы на закупку 10 тыс. отремонтированных и модернизированных самолетов F-16A/B. Им уже около 35 лет. Но если говорить о новых бортах, то российских $300 млрд. могло бы хватить на закупку 4687 самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания уже до конца текущего года передаст Воздушным силам ВС Украины следующую партию самолетов F-16. Количество, как и конкретные сроки, не разглашается, но в целом это государство пообещало предоставить защитникам нашей страны 19 самолетов.

Первые самолеты из Дании уже выполняют задачи в Украине.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров после телефонного разговора с румынским коллегой Анджелом Тилваром сказал, что в нашем небе станет больше истребителей F-16. Группа пилотов ВСУ уже проходит подготовку в Румынии.

Напомним также, что Нидерланды в последний пакет военной помощи внесли запчасти и другие ремонтные и расходные материалы именно для F-16. Также в списке были ракеты класса "воздух – воздух", боекомплект указанных самолетов.

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