США готовят масштабный пакет помощи Украине на $2,6 млрд: СМИ раскрыли, что в него войдет

Соединенные Штаты Америки планируют вскоре объявить о новом пакете военной помощи Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России. Его сумма составляет $2,6 млрд.

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В Вашингтоне уже завершают формирования нового транша помощи. О нем могут объявить 20 января на встрече министров обороны 50 стран, которая состоятся в Германии. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на проинформированные источники.

Как отмечается, сумма может незначительно измениться, поскольку по состоянию на 18 января обсуждения в администрации американского президента Джо Байдена относительно оружия для Киева еще продолжаются.

По словам источников, впервые Вашингтон передаст украинской армии боевые машины Stryker (около 100 штук), а также как минимум пол сотни бронированных машин Bradley. Кроме того, помощь будет включать тысячи боеприпасов, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS.

Журналисты пишут, что это объявление не будет включать танки или ракеты большой дальности, о которых неоднократно просила Украина. В то же время, со слов одного источника, новый пакет является одним из крупнейших, о которых было объявлено с начала войны в феврале прошлого года.

Ранее американские корреспонденты писали, что США, вероятно, планируют передать украинской армии ракеты GLSDB. Это вооружение имеет радиус действия примерно 160 км (100 миль).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Конгрессе США призвали администрацию Байдена, а также союзников в Европе, активнее и быстрее помогать Украине противостоять стране-агрессору России. В частности депутаты призвали передать Киеву танки Leopard 2, ракеты ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности.

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