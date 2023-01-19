'Leopard и ATACMS должны быть одобрены немедленно': в Конгрессе США призвали Байдена и Шольца усилить помощь Украине

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки призвали администрацию главы государства Джо Байдена, а также союзников в Европе, активнее и быстрее помогать Украине противостоять стране-агрессору России. В частности депутаты призвали передать Киеву критически важное вооружение, необходимое для победы над РФ.

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С таким обращением выступили глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол и глава комитета по вооруженным силам Майк Роджерс. Их письмо опубликовали на сайте комитета по иностранным делам в среду, 18 января.

Американские политики обратились к Байдену и канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом последовать примеру правительства Великобритании и стран Восточной Европы, которые усилили оборонную помощь для украинской армии, борющейся с российскими оккупантами уже 11 месяцев.

"Танки Leopard 2, ракеты ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления", – говорится в сообщении.

МакКол и Роджерс отметили, что нерешительность немецкого и американского правительств могут лишь продлить войну, развязанную российским диктатором Владимиром Путиным против Украины. Это будет стоить украинцам жизней.

"Заламывание рук и нерешительность администрации Байдена и некоторых наших европейских союзников в вопросе предоставления критически важных систем вооружений Украине похоже на слабую политику прошлого года, как, например, отказ от санкций против "Северного потока-2" или предоставление "Стингеров" перед вторжением РФ в Украину", – говорится в письме.

Накануне Шольц заявил о готовности передать Украине танки Leopard 2. Однако он назвал одно условие. Это – передача США танков Abrams.

В ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом во вторник, 17 января, он дал понять, что Германия может пойти на этот шаг. Однако только если США, в свою очередь , поставят основные боевые танки типа Abrams.

Как сообщал OBOZREVATEL, США, вероятно, планируют передать украинской армии ракеты GLSDB. Это вооружение имеет радиус действия примерно 160 км (100 миль).

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