США готовят один из самых больших пакетов военной помощи Украине, танков в нем нет – CNN

В ближайшие дни Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине. Киев просил Вашингтон передать украинским военным современные танки, однако Штаты пока не удовлетворили эту просьбу.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на двух осведомленных американских чиновников. В издании отмечают, что США теперь выглядят осторожнее других ключевых союзников Украины.

Несмотря на то, что Штаты лидировали по оказанию военной помощи Украине и значительно опередили другие страны в отправке оружия, с танками они не спешат. В то же время Великобритания уже объявила, что предоставит 12 своих танков Challenger 2, а Польша пообещала Украине роту танков Leopard.

"Несмотря на изменение мнения Британии, США не показали никаких признаков того, что они готовятся отправить свой танк M-1 Abrams", – говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировал генерал армии в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Корее Роберт Абрамс. Он отметил, что чем дольше в Штатах откладывают решение о передаче Украине "Абрамсов", тем больше времени теряется.

"Если в конце концов через пять месяцев мы скажем: "Хорошо, хорошо, мы дадим им несколько танков M1, выберите свой вариант", – мы потеряем пять месяцев времени на подготовку. Поэтому политическое решение действительно должно быть принято раньше, чем позже", – сказал он.

В то же время в Пентагоне говорят, что не спешат с передачей Abrams Украине не потому, что боятся эскалации со стороны РФ или того, что эти танки могут попасть в руки россиян. Там озабочены тем, насколько трудно эксплуатировать и обслуживать танк Abrams и подойдет ли 70-тонный танк украинским силам.

"Это совсем другая система, чем то поколение танков, на котором они сейчас работают. Так что нам придется провести значительную программу обучения с их армией. Это не будет так, что вы можете просто сказать: "Эй, мы предоставим вам "Абрамс" сегодня, а вы будете воевать с ним завтра". Это даже не из области возможного", – подчеркнул генерал-майор армии в отставке Патрик Донахо.

Аналогично ситуации с системами Patriot, отправка танков Abrams Украине не будет мгновенным решением. Перед этим украинские военные должны пройти дополнительное обучение, чтобы узнать, как обслуживать и использовать технику.

Как пишет Politico, новый пакет помощи будет включать в себя дополнительную артиллерию, боеприпасы и, вероятно, боевые бронированные машины Stryker. В то же время, в него не будут входить баллистические ракеты ATACMS, о которых просил Киев. Ожидается, что пакет будет объявлен уже в пятницу, 20 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США уже говорили, что передавать Украине танки Abrams сейчас нецелесообразно из-за сложности их обслуживания в условиях полномасштабной войны и необходимости длительной подготовки военных. В то же время, там понимают, что Силам обороны Украины нужны танки – в частности, советские.

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