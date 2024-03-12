США готовят пакет военной помощи Украине на $300-400 млн: в него войдут ракеты ATACMS – СМИ

Белый дом уже во вторник, 12 марта, может объявить об очередном пакете военной помощи Украине, использовав для его оплаты деньги, сэкономленные на предыдущем армейском контракте для ВСУ. По неподтвержденной информации, Вашингтон якобы поставит Киеву боеприпасы – в том числе одну из старых версий ракет ATACMS.

Об этом заявило Politico со ссылкой на неназванные источники. Предварительно, общая стоимость нового пакета – 300-400 миллионов долларов.

Финансирование осуществляется за счет кредитов, возвращенных Пентагону за недавние закупки, отметило агентство Reuters.

По данным некоторых источников, в пакет якобы войдут ракеты ATACMS с суббоеприпасами APAM (Anti-Personnel Anti-Material), дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и РСЗО.

Выделение помощи Киеву таким способом – лишь временное решение и не может быть альтернативой финансирования, которое должна утвердить Палата представителей США. Об этом Politico сказал представитель Пентагона.

Напомним, что американское Министерство обороны не может отправить дополнительное вооружение Украине с декабря 2023 года, когда у МО США закончились деньги на пополнение запасов.

Как писал OBOZ.UA:

– Представители Республиканской партии в Палате представителей якобы пытаются разработать альтернативный законопроект о помощи иностранным государствам. Программу поддержки Киева хотят сделать в виде кредита.

– По данным CNN, страна-агрессор Российская Федерация производит 250 тысяч снарядов в месяц. Эта цифра почти втрое больше, чем США и Европа изготовляют для снабжения Украины вместе взятыми.

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