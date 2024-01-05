США хотят сделать снабжение систем ПВО приоритетом в будущих пакетах помощи Украине: что мешает этому

В Белом доме назвали приоритет в формировании будущих списков вооружения в рамках военной помощи Киеву от США. Это укрепление противовоздушной обороны Украины

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Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, на брифинге 4 января в Вашингтоне. Он также сказал, что мешает намерениям Белого дома.

По словам американского чиновника, продолжающиеся российские воздушные атаки убедили Соединенные штаты, что основным пунктом в перечне поставок вооружения для украинской стороны должны быть системы и средства ПВО.

В администрации президента США планируют реализовать свои намерения, как только Конгресс примет выделение новых пакетов помощи Украине. Пока на это Вашингтону не хватает финансирования.

По словам Джона Кирби, вооружение из последнего пакета военной помощи еще не все было доставлено в Украину. Оно поступит в наше государство "в ближайшие дни и недели".

Как сообщал OBOZ.UA:

В Белом доме заявили об отсутствии денег для Украины до того, как Конгресс США примет новые пакеты военной помощи. Перед Новым годом президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи, на который у него есть полномочия по средствам.

После того, как республиканцы в Конгрессе США заблокировали пакет военной и финансовой помощи Украине, администрация Байдена нашла выход из тупика. Новая идея заключалась в том, чтобы профинансировать борьбу Украины против РФ за счет агрессора – использовав замороженные в начале вторжения российские золотовалютные резервы.

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