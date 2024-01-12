США начали диалог с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности, – Бринк

США начали разговор с правительством Украины относительно двусторонних гарантий безопасности. Белый дом взял на себя стратегические обязательства по членству Украины в НАТО.

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Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк во время встречи с журналистами. По ее словам, Соединенные Штаты стремятся помочь Украине защитить себя и умерить будущую агрессию России.

"Помимо помощи в сфере безопасности, предоставленной США, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, мы также обязуемся думать о долгосрочной перспективе", – отметила дипломат.

Бринк подчеркнула, что Вашингтон взял на себя широкие обязательства в стратегическом смысле членства Украины в НАТО.

"Я знаю, что к этому стремятся и украинцы, но к тому времени должен существовать мост, который поможет нам поддержать вас в обеспечении безопасности, которую мы хотим вам предоставить", – заявила она.

Посол напомнила, что прошлым летом во время саммита Альянса страны "Большой семерки" объявили о поддержке многосторонних гарантий безопасности в отношении Украины. Это, по ее словам, "и есть тот мост".

"Я ожидаю, что мы дойдем до момента объявления об этом, но перед этим нам нужно еще все обсудить", – резюмировала дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киев прибыла американская делегация для обсуждения обновления Украины. Возглавляет ее спецпредставитель США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер.

Также стало известно, что в декабре газета Financial Times сообщила, что ЕС предложит использовать доходы от замороженных активов Центробанка РФ для финансирования Украины. По данным источников, подобный план утвердила Еврокомиссия. Ожидается, что передать Украине удастся до 15 млрд евро.

Кроме того, сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина точно получит от Запада деньги на послевоенное восстановление из замороженных активов России. Более того, он утверждает, что первые деньги будут предоставлены еще до окончания полномасштабной войны.

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