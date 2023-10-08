США направили в сторону Израиля авиагруппу USS Gerald Ford с 90 самолетами

Американская авианосная группа, в том числе судно USS Gerald Ford, направилась в сторону Израиля. На борту этого авианосца находится имеется 90 самолетов F-35C.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Как говорится в источнике, эту авианосную группу сопровождает атомная подлодка. Субмарина вооружена ракетами.

Как пишет издание, эта авианосная группа движется прямо к еврейскому государству вместе помощью для него. Военный пакет также включает в себя оружие для "Железного купола".

Эти корабли помимо подводной лодки сопровождает ракетный крейсер. Также вместе с ними плывут несколько эсминцев.

Израильский военный аналитик и офицер Игаль Левин опубликовал информацию в своих социальных сетях, утверждая, что 8 октября в Израиль прибыл первый военный самолет США с грузом. По его словам, данный американский воздушный транспорт доставил груз в Израиль, пролетев через Иорданию.

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Ранее СМИ писали, что Джозеф Байден хочет выполнить просьбу Израиля о срочной передаче оружия. По предварительным данным, американский лидер приказал предоставить Тель-Авиву дополнительную помощь.

Госсекретарь Энтони Блинкен недавно заявлял, что Белый дом позже обнародует новый пакет помощи для еврейского государства. А один из чиновников администрации Байдена на условиях анонимности сообщал, что президент США хочет сделать все возможное, чтобы поддержать Израиль в этой войне на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 7 октября террористы группировки ХАМАС совершили массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль с воздуха, суши и воды. Погибли сотни израильтян, более 2 тысяч пострадали. Палестинцы заявляли о 265 погибших в секторе Газа.

– На следующий день Иерусалим заявил о вступлении в долгую войну. Премьер Нетаньяху заверил, что ее первый этап завершается уничтожением большинства боевиков и спасением заложников.

– В военно-политическом кабинете Израиля проголосовали за введение пункта "40 Алеф", который означает официальное объявление войны. "40 Алеф" вводится впервые за 50 лет, со времен войны Судного дня.

– Атаку ХАМАС на Израиль назвали самым большим за 50 лет провалом разведки Израиля. Как пишет Bloomberg, израильская и американская разведывательные службы должны были знать о подготовке масштабного нападения.

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