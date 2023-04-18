США назначат прокурора и юриста при посольстве в Украине, которые будут помогать в расследовании военных преступлений РФ

США назначили своего прокурора в Международный центр по преследованию преступлений агрессии против Украины (ИСРА), который заработает летом в Гааге на базе Евроюста. Минюст США также назначит постоянного советника по правовым вопросам в Киеве.

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Об этом сообщил генпрокурор США Меррик Гарленд во время встречи с генпрокурором Украины Андреем Костиным, передает Минюст США.

"В ходе нашей сегодняшней встречи Генеральный прокурор и я обменялись новостями о нашей работе с Объединенной следственной группой Украины или JIT. Основанная на партнерстве семи стран, JIT расследует основные международные преступления, совершенные в Украине", – рассказал Гарленд.

По его словам, Минюст также планирует нынешним летом направить в посольство США в Киеве постоянного юрисконсульта. Этот советник будет работать с украинскими партнерами по целому ряду сложных вопросов в сфере правосудия.

Генпрокруор США добавил, что оперативная группа KleptoCapture – команда прокуроров, агентов, аналитиков, переводчиков и других сотрудников – продолжает возбуждать судебные дела и арестовывать подпадающие под санкции кремлевские военные пособия. Конфискованные у российских олигархов активы будут использованы для восстановления Украины.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине достичь справедливости для своего народа. И мы будем работать столько, сколько нужно, чтобы привлечь к ответственности по закону тех, кто несет ответственность за жестокие преступления российского режима", – отметил Гарленд.

Андрей Костин поблагодарил г-на Меррика Гарланда и коллег из Министерства юстиции США за помощь в расследовании и преследовании военных преступлений РФ. Об этом он написал в Twitter.

Генпрокурор Украины приветствовал решение США о назначении своего прокурора в ИСРА.

"Это еще один четкий сигнал неизменной поддержки со стороны США. Запуск этого Международного центра является важной предпосылкой для создания Специального трибунала по преступлению агрессии", – подчеркнул Костин.

Генпрокурор также сообщил, что украинские прокуроры совместно с американскими коллегами работают над механизмами ареста зарубежных активов так называемого ППК "Вагнер".

"Наша обязанность – лишить эту преступную организацию ресурсов для финансирования боевых действий в Украине и дальнейшего подрыва мира и безопасности в мире", – подчеркнул Андрей Костин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственном департаменте США поддерживают создание спецтрибунала для расследования преступления агрессии России против Украины. Там его называют эффективным механизмом для привлечения к ответственности как организаторов, так и исполнителей военных преступлений РФ против Украины.

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