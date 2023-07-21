'США не имеют замечаний к учету оказанной Украине помощи': в Минобороны ответили на упреки СМИ по поводу 'хищения' оружия

Инспекция Соединенных Штатов по линии материально-технической помощи показала отсутствие претензий со стороны американской стороны к учету Украины вооружения и военной техники. Накануне издание CNN опубликовало новость о якобы стихийной краже западного оружия для дальнейшей перепродажи в третьи страны.

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О том, что материал фактически оказался фейковым, сообщил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, передает пресс-служба ведомства. Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника – в Украине все учтено.

"В прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего ВВТ через логистику. С помощью партнеров введены программы LOGFAS и "Каравай", позволяющие по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть, а, в случае необходимости, приехать туда и увидеть, что там есть", – подчеркнул военный.

Отметим, что скандальный материал CNN поведал о надуманных рисках США потерять оружие, которое они поставляют Украине в виде военной помощи для сражения с оккупантами. По их сведениям, Пентагон якобы указал, что с помощью разведки может отслеживать переправку ракет и самолетов, но "теряется в догадках", как же быть с приборами ночного видения.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале текущего года в Киев прибыли американские аудиторы, контролировавшие использование предоставленной военной помощи. Они прибыли вместе с консультантами Всемирного банка и Deloitte, чтобы убедиться, что "никакая помощь или оружие не перенаправляются в третьи страны".

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