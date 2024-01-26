США не подтверждают новые поставки оружия из КНДР в Россию – Пентагон

В министерстве обороны Соединенных Штатов Америки сказали, что активно следят за военным сотрудничеством России и Северной Кореи, в частности их обмен вооружением. Однако данных про возможные новые поставки оружия сейчас нет.

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Об этом сказала заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 25 января. Она отметила, что Вашингтон наблюдает за отношениями между Россией и КНДР, передает Укринформ.

"По состоянию на сегодня у меня нет сообщений о новых поставках (вооружения. – Ред) или о чем-то подобном", – сказала Сингх.

Представительница американского оборонного ведомства добавила, что у США и партнеров вызывает обеспокоенность усиление взаимодействия между этими двумя государствами, в том числе относительно влияния сотрудничества Москвы и Пхеньяна на ситуацию в сфере безопасности в Европе и в районе Корейского полуострова.

Накануне стало известно, что российский диктатор Путин собирается посетить КНДР по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына. Визит российского президента в Пхеньян станет первым за 24 года. Про его поездку заявили после поездки в РФ министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй.

Она ездила в Москву для укрепления военного сотрудничества двух стран. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что получили подтверждение о поставках оружия из Северной Кореи в Россию. Речь идет об артиллерийских снарядах, БК, снарядах для реактивных систем залпового огня и минах.

Как сообщал OBOZ.UA, углубление отношений между Российской Федерацией и КНДР вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. Это может повлиять на безопасность в регионе Корейского полуострова, а также в Европе, заявил Джон Кирби.

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