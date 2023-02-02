США не запрещали союзникам передавать F-16 Украине – CNN

Соединенные Штаты Америки не будут блокировать передачу другим странам американских истребителей F-16 Украине, если они примут такое решение.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники. "США не говорили союзникам, что они будут против того, чтобы другие страны отправляли свои F-16 в Украину", – сказано в сообщении.

В то же время сам Пентагон тоже не исключает отправку этих истребителей Украине. Однако американские чиновники рассматривают это как долгосрочную перспективу, которая, вероятно, будет измеряться годами, а не месяцами. Сейчас в военной помощи в нашей стране определены другие приоритеты.

"Мы предоставляем им то, с чем, по нашему мнению, они способны работать, обслуживать и поддерживать", – сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Источники CNN говорят, что позиция Штатов по поводу F-16 для Украины изменилась. Если раньше в США считали, что передача ВСУ этих истребителей спровоцирует Россию на эскалацию, то теперь трудности с поставкой самолетов в основном логистические.

Там также говорят, что F-16 – очень сложная система.

Напомним, ранее президент Джо Байден заявил, что США не будут передавать Украине истребители F-16.

Его заявление объяснил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что слова американского лидера следует воспринимать как отказ только по состоянию на сегодняшний день.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что его страна готова обсудить возможную передачу истребителей F-16 Украине. Такая военная помощь не является табу.

– В правительстве Нидерландов заявили, что пока не получали запрос от Украины на поставку истребителей F-16. Однако, если Киев обратится с такой просьбой, Амстердам ее рассмотрит.

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