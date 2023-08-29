США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что в него вошло
США объявили о новом пакете военной помощи в Украине. В него войдут оружие и боеприпасы на сумму $250 млн.
Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Государственного департамента США. На этот раз Штаты передадут нашей армии:
– боеприпасы к артиллерии калибра 155 мм и 105 мм,
– боеприпасы для HIMARS,
– ракеты к ПВО AIM-9M,
– противотанковые переносные комплексы Javelin,
– оборудование для разминирования,
– медмашины для эвакуации и т.д.
"Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив жестокие атаки. Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется", – подчеркнул Блинкен.
Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Джо Байдена и европейские союзники разрабатывают планы по долгосрочной военной помощи Украине. Это делается для того, чтобы гарантировать, что Россия не сможет победить на поле боя. Также такое содействие поможет убедить Кремль в том, что западная поддержка Киева не ослабнет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине 100 греческих Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации. Передача танков может состояться по принципу трехстороннего соглашения, согласно которому Греция получит модернизированную бронетехнику;
– Министр обороны Алексей Резников предположил, что современные истребители F-16 могут усилить украинские Воздушные силы весной 2024 года. Подготовка наших авиаторов будет продолжаться некоторое время. Также нужно подготовить инфраструктуру для использования новых самолетов – на это может уйти не менее полугода.
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