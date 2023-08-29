США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что в него вошло

США объявили о новом пакете военной помощи в Украине. В него войдут оружие и боеприпасы на сумму $250 млн.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Государственного департамента США. На этот раз Штаты передадут нашей армии:

– боеприпасы к артиллерии калибра 155 мм и 105 мм,

– боеприпасы для HIMARS,

– ракеты к ПВО AIM-9M,

– противотанковые переносные комплексы Javelin,

– оборудование для разминирования,

– медмашины для эвакуации и т.д.

"Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив жестокие атаки. Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется", – подчеркнул Блинкен.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Джо Байдена и европейские союзники разрабатывают планы по долгосрочной военной помощи Украине. Это делается для того, чтобы гарантировать, что Россия не сможет победить на поле боя. Также такое содействие поможет убедить Кремль в том, что западная поддержка Киева не ослабнет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине 100 греческих Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации. Передача танков может состояться по принципу трехстороннего соглашения, согласно которому Греция получит модернизированную бронетехнику;

– Министр обороны Алексей Резников предположил, что современные истребители F-16 могут усилить украинские Воздушные силы весной 2024 года. Подготовка наших авиаторов будет продолжаться некоторое время. Также нужно подготовить инфраструктуру для использования новых самолетов – на это может уйти не менее полугода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!