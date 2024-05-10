США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн: что туда войдет

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете помощи для Украины. Он составляет $400 млн.

Об этом говорится на сайте Белого дома. В пакет войдет оружие, которое уже находится на складах Соединенных Штатов.

Следовательно, помощь может быть немедленно отправлена Украине. Речь идет о новых ракетах Patriot, зенитных ракетах Stinger, боевых машинах Bradley, машинах с защитой от мин и засад (MRAP), противотанковых гранатометах Javelin и других боеприпасах.

Как ранее сообщало Politico, администрация Байдена оценила, что Украина может максимально удерживать свои позиции без американской помощи, но сможет отбить часть захваченных территорий в России, как только получит оружие, предоставленное США.

В четверг, 9 мая, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге сказал, что Штаты уже готовят для Украины новый пакет военной помощи. Он сообщил, что Америка хочет выйти на тот темп помощи, который был в 2023 году до того, как финансирование прервалось. Предыдущий (56-й транш с августа 2021 г.) был объявлен Вашингтоном 24 апреля 2024 года.

Как писал OBOZ.UA, армия Украины уже получила часть военной помощи от США после разблокирования финансирования в Конгрессе. Основная партия оружия из крупных пакетов помощи, включая Германию и Британию, поступит в нашу страну в течение нескольких месяцев.

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