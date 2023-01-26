США отправят в Украину более современную версию танков Abrams, но без секретной брони – Politico

Соединенные Штаты Америки отправят украинской армии боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2, а не в старой версии A1. Однако эти танки не будут иметь секретную смесь брони, которую используют Вооруженные силы США.

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Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на трех анонимных источников. Эта версия военной техники имеет более сложную оптику и элементы управления.

А версию A1 армия США планирует в ближайшие годы вывести из эксплуатации, сейчас эти танки находятся на хранении. Внешне танк Abrams M1A2 похож на A1,однако он имеет переработанный боевой модуль командира с более современной оптикой для наведения, а также тепловизор, который дает командиру возможность самостоятельно сканировать цели в любую погоду и в любых боевых условиях.

С учетом современных технологий также был переработан и салон этой техники. Механизмы управления танков теперь оцифрованы, там присутствует новая межавтомобильная информационная система. Она позволяет транспортным средствам автоматически и без перебоев передавать друг другу данные.

Однако, как отмечается, федеральная политика государства запрещает экспортировать Abrams с засекреченными комплектами брони. Ее использует американская армия.

Вашингтон лишает военную технику этого секретного "рецепта" брони, перед тем, как продавать ее другим государствам. Также существуют и другие комплекты брони, которые Штаты могут передавать иностранным покупателям.

По словам одного из источников издания, Пентагон планирует предоставить Украине танки именно в этой "экспортной" форме.

Как говорят эксперты, любая версия Abrams станет значительным улучшением для украинской армии по сравнению с танками советских времен, которые сейчас используют ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент США Джо Байден объявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет о 31 боевой машине.

– Корреспондент Foreign Policy Джек Детч, ссылаясь на заявление Пентагона, сказал, что американские танки Abrams должны поступить в Украину в течение нескольких следующих месяцев. Соединенные Штаты Америки закупят технику в рамках пакета военной помощи на сумму 400 млн долларов.

– В Белом доме сообщили, что учения украинских военнослужащих по использованию танков Abrams могут начаться уже в течение нескольких недель.

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