США планируют стимулировать увеличение производства неамериканского оружия для Украины – Defense One

Недавно объявленный пакет помощи США Украине может быть использован для стимулирования европейской военной промышленности. Деньги также пойдут на украинскую оборонную промышленность и снизят продажи российского оружия.

Об этом сообщает Defense One, ссылаясь на источники в Госдепе. Данный пакет помощи был объявлен госсекретарем Энтони Блинкеном на прошлой неделе.

Согласно плану, США потратят 2 миллиарда долларов на поддержку Украины через программу иностранного военного финансирования (FMF). Иностранное военное финансирование — это категория помощи, используемая, чтобы помочь партнерам и союзникам США покупать американское оружие.

Блинкен заявил, что целями пакета являются финансирование украинских закупок американского оружия, развитие украинской оборонной промышленности и финансирование украинских закупок неамериканского оружия.

Большая часть из 2 миллиардов долларов, скорее всего, пойдет на закупку оружия для Украины, сообщил Defense One представитель Госдепартамента. Но "значительная" часть пойдет на стимулирование производства оружия и другие менее типичные способы использования средств FMF", добавил он.

Часть денег, например, могла бы быть использована для стимулирования восточноевропейского производства оружия и боеприпасов, в которых нуждается Украина. Чиновник особо отметил Болгарию, Румынию и Черногорию как потенциальные инвестиционные площадки.

Болгария стала крупным производителем оружия для Украины, особенно боеприпасов советского образца. Она также производит, по крайней мере, некоторые боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО, и планирует производить больше.

Хотя работа все еще находится на стадии планирования, одним из вариантов может быть субсидирование восточноевропейских закупок американского оружия при условии, что они затем инвестируют эквивалентные суммы в наращивание внутреннего производства оружия. Страны, получающие средства, должны пообещать, что часть произведенного оружия или боеприпасов будет передана в дар Украине.

Производство боеприпасов для Украины стало ключевой проблемой для европейских сторонников Украины, поскольку поддерживаемый ЕС план по увеличению производства не смог уложиться в сроки в этом году.

По словам чиновника, параллельно с этими усилиями США также будут работать над наращиванием промышленного потенциала Украины посредством совместных американо-украинских инициатив, таких как использование денег для субсидирования строительства некоторых объектов.

Деньги также могут быть использованы для оплаты нового американского оружия, которое заменит старые советские или российские системы, отправленные в Украину.

Регионы, которые потенциально могут быть вовлечены, включают Латинскую Америку или Африку, сказал первый представитель Госдепартамента, хотя он подчеркнул, что эта стратегия будет ниже в списке приоритетов.

Як повідомляв OBOZ.UA, США в понеділок, 20 травня, скликали чергову зустріч у форматі "Рамштайн". Члени Контактної групи з оборони України під керівництвом Остіна та голови Об'єднаних штабів США генерала Чарльза Брауна зустрічаються в онлайн-форматі.

Після зустрічі уряд Нідерландів оголосив про те, що країна підготувала для України партію бронемашин YPR. Їх оснастили бойовими модулями.

Нагадаємо, що в Україну прямує пакет військової допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів (понад 190 млн доларів), націлений на посилення повітряної та морської оборони. Кошти виділено з Міжнародного фонду допомоги Україні, який фінансують Велика Британія, Данія, Естонія, Фінляндія й Німеччина.

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