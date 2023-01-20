США поставляют Украине боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее – Пентагон

Соединенные Штаты Америки, поставляя боеприпасы и другое вооружение украинской армии, которая борется с полномасштабным вторжением РФ, сотрудничают с Израилем и Южной Кореей. В частности, Вашингтон передает оружие со своих складов в этих странах.

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Об этом рассказала заместительница спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 19 января. Ее слова процитировало издание "Укринформ".

Она уточнила, что Штаты регулярно передают украинским Вооруженным силам боеприпасы, оборудование и вооружение с самого начала полномасштабной войны. При этом Сингх заверила, что эти поставки не влияют на готовность американской армии защищать интересы США внутри государства, а также и за ее границами.

"Частично, чтобы гарантировать, что мы можем оказывать Украине помощь быстро, мы сотрудничаем с Республикой Корея, а также с Израилем, когда доходит до изъятия из наших складов (на территории этих государств. – Ред.)", – сказала представитель Пентагона.

Накануне издание The New York Times с ссылкой на источники сообщало, что американское оборонное ведомство обратилось к Южной Корее и Израилю, чтобы восполнить недостаток боеприпасов для передачи украинской армии.

Правительство Израиля тогда пообещало отправить через Польше более ста тысяч 155-миллиметровых снарядов. В то же время в стране выразили обеспокоенность таким предложением Пентагона.

"США отправили или пообещали отправить Украине чуть более одного миллиона 155-миллиметровых снарядов. Значительная часть этого, хотя и менее половины, поступила из запасов в Израиле и Южной Корее, сказал высокопоставленный американский чиновник, выступая на условиях анонимности для обсуждения оперативных вопросов", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль официально передаст Украине технологии, связанные с умным оповещением о ракетах и дронов. Работы в этом направлении уже продолжаются.

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