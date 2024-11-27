США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет – Reuters

Мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 18 лет. Возможно, это решение позволит изменить ситуацию в поле боя.

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Так считают в Соединенных Штатах Америки. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на неназванные источники в политических кругах.

Журналисты добавляют, что о необходимости понижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет заявил неназванный высокопоставленный представитель администрации президента США.

Он утверждает, что Украина не мобилизует и не учит достаточно солдат для войны с Россией. Поэтому, по его мнению, нужно пополнить ряды личного состава.

"Россияне действительно делают успехи, устойчивые успехи на востоке. Также они начинают оттеснять украинские войска в Курской области. Мобилизация и увеличение численности личного состава могли бы существенно изменить ситуацию на поле боя в этот момент", – говорится в материале.

Стоит отметить, что в середине октября советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что американские политики из обеих партий давят на президента по этому вопросу.

После этого Владимир Зеленский сделал заявление о том, что в Украине минимальный мобилизационный возраст - 25 лет, и проведение мобилизации с 18 лет в ближайшее время не будет. Власть против уменьшения мобилизационного возраста, потому что это опасно.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный также против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства, и эту категорию граждан нужно беречь.

Напомним также, что в Верховной Раде приняли закон о запрете мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. За это нардепы проголосовали в начале октября.

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