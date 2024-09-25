'США стремятся обеспечить Украину всем необходимым': Блинкен рассказал об ожиданиях от встречи Байдена и Зеленского

У президента США Джо Байдена ждут встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, который собирается представить План победы. В Белом доме намерены обеспечить Украину тем, что ей нужно для успеха.

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Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC Good Morning America в среду, 25 сентября. Он прокомментировал позицию США по Плану победы и призывам Зеленского разрешить удары вглубь России.

Блинкен отметил, что видел часть украинского Плана победы.

"Я был в Киеве пару недель назад, встречался с президентом Зеленским. Я видел часть этого плана, он собирается представить весь план президенту Байдену, когда встретится с ним на этой неделе, и мы ждем этого", – сказал госсекретарь США.

В этом контексте Блинкен отметил, что с начала полномасштабного вторжения России американская сторона стремилась сделать все, чтобы Украина "имела то, что ей было нужно и когда ей это было нужно для защиты от российской агрессии". Он напомнил, что еще до наступления РФ Украина получила системы Stinger, Javelin, потому что уже тогда было понятно о неминуемой агрессии.

"Это помешало захвату страны, попыткам стереть Украину с карты – украинцы смогли дать отпор россиянам, оттеснить их. С того времени мы каждый день работаем над тем, чтобы адаптироваться и подстраиваться в зависимости от потребностей на поле боя, над тем, что нужно Украине в любой момент", – сказал Блинкен.

Представитель Белого дома заверил, что США продолжат это делать.

В то же время Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос ведущего, получит ли Украина разрешение бить предоставленным ей оружием вглубь территории России. Госсекретарь сказал, что США "ищут способы, как обеспечить, чтобы Украина была максимально эффективна в сдерживании и борьбе с российской агрессией".

Также Блинкен в очередной раз отметил, что украинцы располагают чрезвычайными средствами и демонстрируют устойчивость.

"Мы позаботимся, чтобы у них было то, что нужно для успеха", – подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, президент Владимир Зеленский находится в США, где уже выступил на сессии Генассамблеи ООН, а также намерен представить План победы Украины президенту США Джо Байдену. Встреча Зеленского с Байденом намечена на четверг, 26 сентября, в Белом доме.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября президент Владимир Зеленский рассказал, как можно обойти вето России в Совбезе ООН. Он подчеркнул, что украинская формула мира может стать основой для модернизации существующей архитектуры безопасности в мире и вернуть реальную силу Устава ООН. Дело в том, что украинское предложение не предусматривает права вето и таким образом делает невозможным невыполнение Устава ООН.

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