США убеждены, что обвала фронта в Украине в ближайшее время не произойдет – NYT

До 9 мая Россия будет продолжать незначительные успехи на востоке и юго-востоке Украины. Однако, несмотря на острую нехватку боеприпасов, украинские военные не подвергнутся полному разгрому вдоль линии фронта.

Об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный американский чиновник, ссылаясь на конфиденциальную оценку американских военных, пишет The New York Times. Другие американские чиновники также не верят, что у России достаточно сил, чтобы осуществить серьезное наступление до 9 мая. Они утверждают, что для этого РФ требуется значительное наращивание сил, чего американские чиновники пока не видят.

В то же время, как пишет издание, аналитики в правительстве США и за его пределами считают, что Украина сможет стабилизировать свою линию фронта благодаря новому вливанию помощи в лучшем случае в конце лета, а в худшем – в конце года.

Высокопоставленные чиновники США и других западных стран назвали наиболее неотложными потребностями Украины артиллерию, перехватчики ПВО и другие боеприпасы. Это также оружие, которое можно доставить быстрее: доставить на склады военными самолетами, а затем переправить через границу поездами или грузовиками, упаковав в легко скрываемые паллеты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что оккупанты привлекли к захвату Часового Яра все свои ресурсы. Однако взять его под контроль до 9 мая, сакральной для нее даты, Россия не сможет.

– После неудачных штурмов Часового Яра войска РФ пытались обойти город с флангов, но у них ничего не вышло. Подразделения Сил обороны Украины крепко держат свои позиции.

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