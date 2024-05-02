'Сакральная' дата для России: в ВСУ оценили, сможет ли враг захватить Часов Яр до 9 мая

Российские оккупационные войска привлекли к захвату Часового Яра в Донецкой области все свои ресурсы. Однако взять его под контроль до 9 мая, сакральной для нее дать, Россия не сможет.

Об этом в эфире телемарафона заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников. По его словам, противник пытается найти уязвимые точки в украинской обороне, но не сможет "прыгнуть выше головы".

"Больше сделать они не смогут, до очередной сакральной даты вообще, скорее всего, у них ничего не получится, и им придется снова придумывать новую дату и переносить сроки для того, чтобы их электорат чего-то ожидал", – заявил Калашников.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что оккупанты пробили клин на одном участке линии столкновения, в районе Очеретино, однако прорывом фронта это назвать нельзя. Противник оказался в сложной ситуации: чтобы стабилизировать свои позиции, ему придется расширять основу этого клина и платить за это очень высокую цену.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Часовом Яру на Донетчине остается 682 гражданских лица, большинство из них – пожилые люди. Убедить их уехать из города достаточно сложно.

– Агентство Associated Press показало, что оккупанты сделали с Часовым Яром. Месяцы жестоких российских артиллерийских и авиационных ударов разрушили стратегически важный город – там почти не осталось целых зданий.

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