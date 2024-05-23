США в ОБСЕ: не нужно недооценивать решительность украинцев и американцев

В Соединенных Штатах Америки заявили, что решительно настроены и дальше помогать Украине бороться с российским полномасштабным вторжением. Там призвали страну-агрессор Россию не недооценивать американцев и украинцев, а также возразили заявления, что время на стороне российского диктатора Владимира Путина.

С таким заявлением выступила представительница миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл на заседании Постоянного совета организации в Вене 23 мая. Дипломат подчеркнула: украинский народ не остался один, его поддерживает коалиция из 50 государств во главе с Вашингтоном, передает Укринформ.

По словам Ньюэлл, партнеры полны решимости помочь Украине победить Россию на поле боя, достичь справедливого и длительного мира, а также помочь стране на пути к членству в ЕС и НАТО.

Американка отметила, что каждый день народ Украины демонстрирует необычайный героизм.

"Они держат оборону против военной машины Путина. Ежедневно они демонстрируют устойчивость, которая помогла им вернуть более 50% своей земли, захваченной Россией в первые дни полномасштабного вторжения", – заявила Ньюэлл.

В то же время, она отрицает утверждение тех, кто считает, что время на стороне Путина, а его "готовность отдать больше жизней россиян в войне и вложить больше ресурсов в попытки смирить Украину означает, что Россия не может проиграть".

"Это не так. Кремль уже давно проиграл битву за контроль над сердцами и умами украинцев. Путинский Кремль уже потерпел стратегическое поражение. И теперь ежемесячно Украина подписывает все больше двусторонних соглашений в сфере безопасности, наращивает оборонно-промышленную базу, производит более современное вооружение, укрепляет свою экономику и консолидирует свою демократию", – подчеркнула дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, группа конгрессменов США от обеих партий призвала Пентагон разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ. Законодатели также просят ускорить поставки оружия Украине и расширить тренировку украинцев на американских истребителях F-16.

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