США готовят новый пакет помощи Украине на $150 млн с ракетами ПВО HAWK – Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов уже в следующий понедельник объявит о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 150 миллионов долларов. В частности, в пакете будут ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров.

Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника. Пакет будет предоставлен через программу Presidential Drawdown Authority, позволяющую президенту США быстро передавать оборонные товары из запасов США для поддержки союзников.

Таким образом, администрация Байдена реагирует на отчаянные запросы Украины о поддержке противовоздушной обороны, поскольку в последние недели Россия наносит удары с воздуха по украинским энергетическим объектам. Так американские чиновники прокомментировали содержание нового пакета помощи.

Число снарядов и ракет не раскрывается по соображениям безопасности. Но кроме перехватчиков HAWK и артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, пакет будет включать другие боеприпасы и оборудование для поддержки нужд обороны Украины, добавили чиновники.

США начали поставлять в Украину ракеты-перехватчики MIM-23 HAWK еще в 2022 году.

HAWK – аббревиатура от Homing All the Way Killer – то есть "самонавящийся на протяжении всего полета убийца". Однако американские военные предпочитают название ракет "ястреб" (на английском языке hawk).

Впервые такие ракеты США продемонстрировали в 1950-х годах. С тех пор "ракеты-убийцы" много раз модернизировали. Более подробно о "самонаводящихся убийцах" мы писали здесь.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Финляндия объявила о предоставлении нового, уже 24-го пакета военной помощи Украине. Его стоимость составит 159 млн. евро. Решение о новом пакете помощи президент страны Александр Стубб принял 28 июня по предложению правительства страны.

