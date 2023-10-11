США в среду выделят Украине пакет помощи на $200 млн: что в него войдет

По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. Ожидается, что об этом объявят уже в среду, 11 октября.

Об этом сообщает Voice of America со ссылкой на слова американских чиновников. Они говорят, что в этот пакет в частности войдут ракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия.

Также США передадут ВСУ артиллерийские боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые ракеты TOW, 155-мм и 105-мм снаряды.

Помимо перечисленного вооружения в пакет военной помощи будут включены боеприпасы для стрелкового оружия, взрывные боеприпасы для преодоления препятствий, устроенных оккупационными войсками РФ, средства борьбы с беспилотниками и средства радиоэлектронной борьбы.

"Это уже 48-й случай, когда США воспользовались президентскими полномочиями (Presidential Drawdown Authority – Ред.), чтобы обеспечить украинскую армию оборудованием из американских запасов", – говорится в сообщении.

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С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США предоставили Украине уже около 44 миллиардов долларов военной помощи. Сейчас у Пентагона остается около 5 миллиардов долларов на поддержку ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ пишут, что в Конгрессе США якобы готовят новый масштабный пакет помощи Украине для борьбы с вторжением России на $50-100 млрд. Новая помощь будет рассчитана на год.

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