США ввели санкции против иранских компаний, причастных к поставке России дронов-камикадзе

США ввели новые санкции против иранских чиновников, ответственных за производство дронов и баллистических ракет, поставляемых в Россию. Список подсанкционных лиц опубликовало Министерство финансов США.

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Об этом сообщило CNN. Отмечается, что новые санкции введены в отношении семи человек.

Согласно пресс-релизу Министерства финансов, шесть должностных лиц из подсанкционного списка – представители руководящего состава Иранской государственной аэрокосмической компании (Qods Aviation Industries) – иранского производителя оборонной техники, ответственного за разработку и производство беспилотников. Еще один – из Организации аэрокосмической промышленности Ирана (Iran's Aerospace Industries Organization), осуществляющей надзор за иранскими программами по производству баллистических ракет.

"Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы избавить Путина от оружия, которое он использует для ведения своей варварской и неспровоцированной войны против Украины", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен в заявлении.

В Министерстве финансов США подчеркнули, что продолжат лишать Путина оружия, которое он использует для войны в Украине.

"Зависимость Кремля от поставщиков последнего звена, таких как Иран, свидетельствует о его отчаянии перед лицом храброго украинского сопротивления и успеха нашей глобальной коалиции в срыве цепей поставок российского вооружения и лишения их материалов, необходимых для замены вооружения, утраченного на поле боя Соединенных Штатов. будут действовать быстро против физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы БПЛА и баллистических ракет, и будут решительно поддерживать народ Украины", – заявила министр финансов США Джанет Л. Еллен.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и Израиль обсудили возможности для прекращения утечки оружия из Ирана. В частности, речь идет о поставках беспилотников в Россию, применяющую их против мирного населения Украины.

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