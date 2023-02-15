США заключили контракты на поставку боеприпасов для Украины на $522 млн

Армия США заключила контракты с компаниями Northrop Grumman Systems Corp. и Global Military Products Inc. на 522 миллиона долларов на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Это сделано на фоне опасений, что наши Вооруженные силы быстро истощают запасы таких снарядов, предоставленные странами-союзниками.

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Как сообщает AFP со ссылкой на сообщение сухопутных войск, поставки новых боеприпасов планируется начать в марте этого года. Контракт финансируется Инициативой Пентагона по содействию безопасности Украины.

"Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Текущие темпы расходования боеприпасов в Украине во много раз превышают наши нынешние темпы производства. Это создает нагрузку на нашу оборонную промышленность", – заявил ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним: ранее американские СМИ показали процесс изготовления в США артиллерийских снарядов для Вооруженных сил нашей страны. Оружие производят, в частности, на заводах в Пенсильвании и Айове. В Пенсильвании создают пустые снаряды, которые впоследствии отправляются в сельскую местность Айовы. Уже в Айове специалисты наполняют их расплавленной взрывчаткой и упаковывают для доставки в нашу страну.

Известно, что самое старое производство расположено в Скрэнтоне. Там стальные снаряды начали выпускать еще в 1950-х годах для Корейской войны.

Пакистан также готовит к отправке в Украину 159 контейнеров с артиллерийскими 155-мм снарядами в качестве военной помощи. Взамен Киев поможет Исламабаду в модернизации вертолетов Ми-17. Кроме того, эта страна поставит Киеву более 10 000 реактивных снарядов, предназначенных для использования в многоствольных реактивных установках "Град".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 февраля США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км, а также противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS;

– американские СМИ со ссылкой на заявления представителей США и Европы сообщили, что в США рассматривают возможность передачи Украине большого количества вооружения, изъятого у боевиков Йемена. Речь идет о тысячах единиц оружия и более миллиона боеприпасов.

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