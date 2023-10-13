ССО отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении: детали удачной операции

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 13 октября подорвали железнодорожный путь, который использовали захватчики. Операцию в тылу российских оккупантов провело подразделение Движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в Telegram. Отмечается, что операция была удачной.

Взрыв раздался примерно в 07:30 утра. "Повреждены железнодорожное полотно и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии РФ", – говорится в сообщении.

В ССО отметили, что благодаря диверсионным действиям их воинов часть оккупантов на Запорожском направлении была отрезана от поставок боеприпасов и топлива.

"В настоящее время устанавливается дополнительная информация по потерям врага", – добавили в Силах специальных операций ВСУ.

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Центр национального сопротивления на своем сайте заявил, что партизаны подорвали железнодорожный поезд под носом у военных РФ и эфэсбэшников. Этот поезд ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудное боеприпасы и топливо, а в обратном направлении – поврежденную технику, награбленное в виде железной руды, зерновой продукции и другого имущества.

В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз.

"Оккупанты оцепили место взрыва, пытаются скрыть факт диверсии и безуспешно ищут партизан. Партизаны же уже в безопасности и обещают еще больше таких взрывов в ближайшем будущем", – отметили в ЦНС.

Это уже десятая успешная диверсия на железной дороге за 2023 год, совершенная партизанами Запорожской области.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские захватчики в Мелитополе приходят домой к местным жителям с обысками, требуют информацию о "пособниках" украинских защитников, а заодно грабят.

– Кроме того, россияне и предатели-коллаборанты проводят "милитаризацию" учебного процесса на временно оккупированной территории Запорожской области Украины. На детей пытаются повлиять пропагандой, прославляя армию страны-агрессора России.

– Законный мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что враг усиливает давление на гражданское население и устраивает облавы.

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