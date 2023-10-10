Одевают в военную форму и дают в руки оружие: оккупанты проводят милитаризацию детей на захваченных территориях. Фото

На временно оккупированной территории Запорожской области Украины россияне и коллаборанты проводят "милитаризацию" учебного процесса. На детей пытаются повлиять пропагандой, прославляя российскую армию.

О том, что на ВОТ несовершеннолетних одевают в военную форму и дают им в руки оружие, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. На своем канале в Telegram во вторник, 10 октября, он показал соответствующие фото.

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По имеющейся у чиновника информации, в селе Константиновка (Мелитопольский район Запорожской области) школьники из "кадетского класса", который контролируется Росгвардией, присягнули на верность стране-агрессору.

В Мелитополе открывают "дом юнармии" – военно-патриотического движения, занимающегося милитаризацией и военной подготовкой детей.

Кроме того, российских силовиков привлекают к спортивным событиям – в Мелитополе в честь дня рождения диктатора Владимира Путина росгвардейцы провели тренировку для школьников.

"Оккупанты меняют сознание наших детей – совершают самое страшное преступление в отношении Украины. Все причастные к этому должны быть наказаны", – подытожил Федоров.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в оккупированном Мариуполе захватчики уничтожили надписи, сделанные детьми во время бомбежки и блокады города российскими военными преступниками. Трогательные послания оставили маленькие украинцы, которые прятались от вражеских обстрелов в Приазовском государственном техническом университете.

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