ССО подтвердили украинский удар по нефтебазе и терминалу в Крыму: подробности

Силы специальных операций Украины поразили нефтебазу ''Семиколодезянская'' и нефтяной терминал в оккупированном Крыму в ночь на 7 июня. Под удар попал Керченский район полуострова и Феодосия.

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Кадры поражений пубуликуют официальные соцсети ССО Украины. Нефтебаза находится примерно в 200 километрах от линии боевого соприкосновения.

Что известно об атаке

По данным армейцев, нефтебаза находится в поселке Еды-Кую Керченского района Крыма. ВС РФ используют ее как временный пункт хранения и перевозки мазута, дизтоплива или битума и тому подобное.

"На этой нефтебазе расположены девять резервуаров емкостью от 700 до 3000 кубических метров. Там загружают цистерны и перевозят их по Крыму и другим оккупированным территориям Украины для нужд войск противника", – говорится в сообщении ССО.

Атакован также был и морской нефтяной терминал в Феодосии. В ССО говорят, что там были расположены семь топливных резервуаров, емкостью 10 и 20 тысяч кубометров.

"Терминал является многофункциональным комплексом по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда. Оккупанты используют этот комплекс для обеспечения оккупированного Крыма топливом на случай чрезвычайных ситуаций на полуострове", – говорится в сообщении.

Напомним, взрывы в поселке Еди-Кую прогремели около 02:05 – 02:09 ночи. Пораженная нефтебаза, как сообщается, функционировала еще со времен СССР, однако в 1990-х годах предприятие было закрыто, и заработало только в 2015 году.

Как писал OBOZ.UA, за последние недели топливный кризис во временно оккупированном Крыму достиг своего пика. Если раньше бензин продавали по талонам, то теперь его и вовсе запретили отпускать за наличные, а оккупационные власти безуспешно пытаются решать ситуацию в ручном режиме.

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