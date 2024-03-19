'Стагнация прежде всего связана с показателями оружия': Курносова объяснила, какие факторы повлияют на наступление России

Текущий период стагнации на фронтах связан прежде всего с показателями оружия. От того, сколько его произведет Россия и сколько поставят в Украину, будет зависеть новая вероятная наступательная операция государства-агрессора, его плановый призыв и мобилизация.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. Она пояснила, что Россия уже много своих предприятий поставила на военные рельсы и выпускает много оружия. Причем точных цифр и данных о типах оружия никто не знает.

Также политик отметила, что поставки в РФ из-за рубежа остаются очень ограниченными.

"Сейчас пытаются максимально перекрыть поставки товаров двойного назначения. Мы видим, что многие страны уже боятся поставлять в Россию товары двойного назначения и прекращают это", – рассказала оппозиционерка.

Она добавила, что оценить масштабы производства оружия в РФ трудно, а зависит от этого больше, чем от количества военнослужащих, которых они поставят под ружье.

Напомним, издание CNN со ссылкой на данные разведки НАТО сообщило, что Российская Федерация производит 250 тысяч снарядов в месяц. Эта цифра почти втрое больше, чем США и Европа производят для поставок Украине вместе взятыми.

"Сейчас мы находимся в производственной войне. Итог войны в Украине зависит от того, как каждая сторона оснащена для ее ведения", – заявил CNN чиновник НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) говорится, что Россия опустилась на третье место в рейтинге крупнейших экспортеров оружия, уступив второе место Франции. Крупнейшим экспортером по-прежнему являются США, а Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе и четвертым в мире.

– В ISW отметили, что Россия продолжает усилия по расширению производства управляемых планирующих бомб для использования в прифронтовых районах Украины. К тому же в последнее время оккупанты наносят удары с помощью уже усовершенствованного такого вооружения.

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