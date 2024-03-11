Россия впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений – SIPRI

Россия опустилась на третье место в рейтинге крупнейших экспортеров оружия, уступив второе место Франции. Крупнейшим экспортером по-прежнему являются США, а Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе и четвертым – в мире.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Согласно исследованию, с 2019 по 2023 год экспорт вооружений из РФ упал на 53% по сравнению с периодом 2014-2018 годов.

По оценке аналитиков, в 2019 году Москва экспортировала основные виды вооружений в 31 страну, а в 2023 году – уже только в 12 стран.

Экспорт же вооружений США, крупнейшего экспортера, за последние пять лет вырос на 17%, а его доля в общем мировом экспорте выросла с 34 до 42%. Соединенные Штаты поставили основные вооружения в 107 стран в период 2019-2023 годов – это больше, чем за любой другой пятилетний период, и "намного больше", чем любой другой экспортер вооружений.

"США укрепили свою глобальную роль в качестве поставщика оружия, экспортируя больше вооружений в большее количество стран, чем когда-либо в прошлом, и это важный аспект их внешней политики. Это происходит в то время, когда экономическому и геополитическому господству США бросают вызов развивающиеся страны", – говорит директор программы SIPRI по трансферу вооружений Мэттью Джордж.

В свою очередь экспорт оружия из Франции увеличился на 47% в период с 2019 по 2023 год по сравнению с предыдущей пятилеткой.

Наибольшая доля экспорта Франции (42%) приходилась на страны Азии и Океании, еще 34% – на страны Ближнего Востока. Крупнейшим импортером стала Индия, на долю которой приходится 30%.

"Впервые Франция стала вторым по величине экспортером оружия, опередив Россию", – говорится в докладе и отмечается, что РФ впервые заняла третье место.

За последние пять лет на США и Западную Европу выпадало 72% всего экспорта оружия, в 2014-2018 годах – 62%.

В докладе SIPRI также отмечается, что Украина стала крупнейшим в Европе импортером оружия в 2019-2023 годах и четвертым по величине в мире. Это произошло после того, как с февраля 2022 года не менее 30 стран передали Киеву основные вооружения в качестве военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне призвал не устанавливать ограничения в способах поддержки Украины. Он заявил, что с Москвой можно говорить только на языке "баланса сил".

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