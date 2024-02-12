Стал воином света на небе: в ожесточенных боях на Херсонщине погиб матрос с Буковины

В боях с врагом на Херсонском направлении фронта погиб воин Михаил Воевидко из Буковины. Он служил в морской пехоте.

Защитнику навеки осталось 43 года. О потере сообщил в Facebook глава ячейки "ЕС" Мамаевской территориальной громады Роман Рудык.

Матрос Михаил Сидорович Воевидко, 15.11.1980 г. р., был родом из села Белая Черновицкого района. Он защищал Украину в рядах 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Мужественный воин в последнее время участвовал в расширении украинского плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области. Защитник героически погиб 10 февраля в ожесточенных боях с российскими оккупантами возле села Новотягнинка.

"Выражаем сердечные соболезнования родным, близким и побратимам по поводу тяжелой потери нашего земляка. В эти горькие минуты искренне разделяем горе семьи и вместе со всем миром склоняем головы в глубокой скорби. Воины Света не умирают, они продолжают ограждать нас с небес!" – отметили в Мамаевской громаде.

О дате и времени встречи, прощании и захоронении погибшего Героя землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях возле села Работино на Запорожье погиб экс-глава Вижницкой РГА, депутат горсовета Руслан Сенчук из Буковины. Он пошел на войну добровольцем в мае 2022 года.

На днях на Буковине простились с 33-летним солдатом Максимом Савицким. Он погиб на Запорожском направлении фронта, спасая побратимов от вражеского минометного обстрела.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!