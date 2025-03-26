'Стальной фронт' Рината Ахметова начал производство защиты для БТР Stryker

"Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" приступил к серийному производству защитных экранов для бронетранспортеров Stryker, находящихся на вооружении Вооруженных сил Украины. Защитные конструкции, созданные "Метинвестом", должны повысить устойчивость бронетехники к атакам дронов-камикадзе, ставших ключевой угрозой на современном поле боя.

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По словам Александра Мироненко, операционного директора группы "Метинвест", новые защитные экраны являются результатом тесного сотрудничества с украинскими военными и инженерами.

"Stryker – это высокотехнологичная бронированная машина, однако в современной войне даже самая лучшая техника нуждается в дополнительной защите. Мы разработали решение, увеличивающее шансы на выживание экипажа во время атаки FPV-дронов, и уже приступили к серийному производству таких систем", – отметил Мироненко.

Американские бронетранспортеры Stryker, поступившие в ВСУ в рамках военной помощи от Соединенных Штатов, отличаются высокой мобильностью и развитой электронной системой управления. В то же время их уязвимость к дронам заставила украинских инженеров срочно разработать и установить дополнительную защиту.

"Стальной фронт" уже имеет опыт создания аналогичных систем для танков Abrams, Leopard, а также бронетранспортеров M113 и Bradley. Аналитики отмечают, что их защитные решетки в реальных боевых условиях показали высокую эффективность, вероятно именно поэтому было принято решение распространить эту практику и на Stryker.

Ожидается, что первые модернизированные Stryker с защитными решетками будут опробованы в боевых условиях уже в ближайшее время.

Напомним, "Стальной фронт" – это инициатива бизнесов Рината Ахметова, направленная на помощь Силам Обороны.