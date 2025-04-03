'Стальной фронт' запустил производство защиты на канадские бронемашины Roshel

"Стальной фронт Рината Ахметова" начал производство защитных экранов для бронемашин Roshel - это канадская техника, которая активно используется на фронте. Экраны производит компания "Метинвест" в сотрудничестве с военными.

Видео дня

Бронемашины Roshel Senator – это канадская колесная техника, активно применяемая ВСУ для перевозки личного состава, эвакуации раненых и патрулирования. Она имеет хорошую базовую броню, но в условиях украинского фронта требует дополнительной защиты от FPV-дронов и обломков.

Именно для этого "Стальной фронт" запустил производство внешних защитных экранов – специальных металлических конструкций, которые крепятся поверх корпуса машины. Такие экраны служат "барьером" – перехватывают взрывную волну и обломки еще до того, как те достанут корпус бронемашины. Это существенно снижает риск повреждения техники и ранения экипажа.

Проект реализуется силами компании "Метинвест" в тесной координации с военными. Конструкция экранов разработана инженерами совместно с экипажами, которые уже эксплуатируют Roshel в прифронтовых зонах.

"Мы не просто производим сталь – мы создаем решения, которые спасают жизнь. – говорит Александр Мироненко, операционный директор Группы "Метинвест". – Roshel – это хорошая техника, но сегодняшняя война требует новых подходов к безопасности. Защитные экраны от Стального фронта – это адаптация под реальные угрозы, прежде всего FPV-дроны".

Бронемашины Roshel – одна из самых массовых западных платформ, поступивших в Украину. Как сообщалось, Канадский производитель бронетехники Roshel передал украинским военным 1700 бронеавтомобилей Senator. Их активно используют подразделения на востоке и юге. Благодаря новым экранам, эти машины станут еще более защищенными – с учетом современной тактики и угроз на поле боя.

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" – это инициатива, которая сосредотачивается не только на поставке готовой техники Силам Обороны Украины, но и на разработке собственных решений для фронта. В частности, речь идет о создании стальных укрытий, командных бункеров, противодроновых решений и защитных систем для бронетехники.