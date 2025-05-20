Стало известно о ликвидации в Украине российского офицера: в некрологе заметили 'нюанс'. Фото

Всплыли некоторые детали о смерти российского офицера Николая Мышкина, которого ликвидировали в Украине в 2023 году. В частности, в некрологе отмечается, что он воевал на Донбассе с 2014 года.

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Именно тогда, когда диктатор Владимир Путин уверял, что солдат РФ в Донецкой области нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Денис Казанский.

"Стало известно о гибели в Украине очередного высокопоставленного офицера из РФ – подполковника Николая Мышкина. Погиб он еще в 2023 году, но что примечательно – в некрологе упоминается, что воевал на Донбассе с 2014 года. Когда Путин врал, что никаких российских военных в Донецкой области нет", – говорится в сообщении.

Казанский показал фото страницы некролога, в котором его дочь написала биографию о ликвидированном отце. Там отмечается, что "в 2009 году Николай Мышкин стал начальником службы. Переехал жить в Новочеркасск, когда начались военные действия на Донбассе в 2014 году и там же получил медаль Суворова в 2015 году".

Это в очередной раз доказывает, что словам и обещаниям главы Кремля не стоит верить, ведь ради своих имперских амбиций он готов пойти на все.

Напомним, на фронте в Украине были ликвидированы двое российских оккупантов Дмитрий Истомин и Евгений Инкин. Оба служили в правоохранительных органах в России и были осуждены за жестокое убийство двух девушек в Бурятии. Расследование длилось около 20 лет и завершилось длительными тюремными сроками для убийц.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля стало известно, что в подмосковной Балашихе в результате взрыва авто умер российский генерал-майор Ярослав Москалик. Авто, которое неизвестные оставили во дворе дома, где жил военный преступник, взорвалось в момент, когда он проходил мимо него.

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