Стало известно, сколько россиян ждут от Кремля ядерного удара по Украине: результаты опроса

Большая часть жителей государства-террориста России считают, что применение ядерного оружия в войне против Украины будет неоправданным шагом. В то же время около трети опрошенных ждут, что российское руководство применит ядерное оружие.

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Примечательно, что больше всего респондентов, видящих готовность руководства России к применению ядерного оружия, представлено среди россиян 25-39 лет. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса.

В ходе социологического опроса 29% граждан страны-агрессора РФ заявили, что Кремль готов применить ядерное оружие в Украине в случае необходимости. Однако противоположного мнения придерживаются 60% россиян.

Больше всего граждан РФ, видящих готовность Кремля к нанесению ядерного удара, представлено среди россиян 25-39 лет (34%) и тех, кто считает, что страна движется по неверному пути. Наименьшая доля – среди самых возрастных опрошенных (34%) и тех, кто полагает, что дела в РФ идут в правильном направлении (29%).

Стоит отметить, что 29% жителей государства-террориста считают оправданным возможное использование Россией ядерного оружия. Однако большинство – более половины (56%) – полагают, что применение такого вида вооружений не может быть оправдано.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решится на применение ядерного оружия. По словам гаранта, в таком случае президента РФ на следующий день уже не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия чаще стала использовать угрозы применения ядерного оружия – и это свидетельствует о страхе внутри страны-агрессора. Однако растет только количество заявлений, а не риск ядерного удара.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже считает, что Россия угрожает применением ядерного оружия от бессилия и страха. Чем хуже будет для российских войск ситуация на фронте, тем чаще будут звучать подобные угрозы из Москвы.

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