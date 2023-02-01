Стало известно, сколько танков Leopard 2 Испания может передать Украине: как они помогут ВСУ

Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2 в рамках первой поставки. В настоящее время министерство обороны страны ведет переговоры с промышленностью по срочному восстановлению танков.

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Конечное количество техники, которая будет передана Украине, будет зависеть от состояния 53 танков, которые в течение десятилетий хранились в Группе материально-технического обеспечения в Сарагосе. Об этом сообщило издание El Pais.

"От четырех до шести Leopard 2A4. Именно столько танков Испания планирует поставить Украине", – отметило издание, ссылаясь на источники в правительстве.

Leopard 2 – это самый популярный танк в Европе благодаря отлично сбалансированным характеристикам. Он очень хорошо бронирован, однако не уступает конкурентам скорости и мощности вооружения.

Для Украины эта модель танка является лучшим решением по ряду причин:

– их достаточно много на вооружении многих стран, а значит, можно рассчитывать получить достаточное количество боевых машин;

– у Leopard, в отличие от Abrams, которых тоже очень много, дизельный двигатель, благодаря чему обслуживать и ремонтировать его проще;

– стран, где могут обслуживать и ремонтировать эти танки в Европе гораздо больше, чем стран, где умеют обслуживать Abrams или Т-72;

– пушка Leopard может стрелять не только немецкими снарядами, но и американскими, а значит, снарядов тоже будет много.

Характеристики :

– начальная скорость снаряда – от 5508 до 5940 км/ч в зависимости от типа снаряда для L/44 и от 5904 до 6300 км/ч для L/55;

– эффективная дальность стрельбы – до 4 километров;

– ресурс ствола – 700 выстрелов;

– броня спокойно выдержит попадание из любого советского танка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что российская оккупационная армия может осуществить новое наступление на Украину раньше, чем все ожидают. В этой связи он призвал международное сообщество усилить военную поддержку нашей страны;

– в Польше хотят вдвое сократить время обучения украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2. Там попытаются сделать так, чтобы тренировки вместо десяти недель заняли для украинцев всего пять, говорят инструкторы;

– Греция отказалась передать Украине танки Leopard 2. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис объяснил, что Афины сами нуждаются в такой технике из-за напряженных отношений с Турцией.

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