Стало известно, сколько украинцев умерли в российском плену с начала большой войны

По состоянию на конец октября 2024 года в Украину вернули 184 тела граждан, погибших в российском плену (с начала полномасштабной войны). Среди них 169 военных и 15 гражданских.

Видео дня

Соответствующей статистикой поделилась Медийная инициатива по правам человека (МИПЧ) со ссылкой на информацию Координационного штаба по обращению с военнопленными. Подчеркнем: реальное количество пленных, убитых в плену у россиян, значительно выше.

С 24 февраля 2022 года МИПЧ задокументировала показания 122 защитников и защитниц, находившихся в плену. Они рассказали о систематических пытках, изоляции от внешнего мира, отказе в оказании надлежащей медицинской помощи. Большинство украинцев, которых удерживает агрессор, критически теряют вес и испытывают тяжелые травмы.

"Документаторы МИПЧ также собрали немало свидетельств смерти военнопленных в местах несвободы. В основном они вызваны пытками", – подчеркивается в статье.

Агрессор до сих пор удерживает немало воинов Сил обороны, которые были захвачены еще в первые месяцы большой войны, то есть они находятся в плену более 30 месяцев.

Кремль не допускает к ним представителей мониторинговых миссий (в том числе Международного комитета Красного Креста), не информирует украинскую сторону об ухудшении здоровья или смерти военнопленных. Это грубое нарушение Женевских конвенций.

Среди 169 тел погибших в плену военнослужащих – останки 55 воинов, убитых захватчиками в Оленовской колонии на временно оккупированной части Донетчины.

Добавим: с 1 марта 2023-го по 31 августа 2024 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала смерть 10 украинских военнопленных (все мужчины) и одного удерживаемого медицинского работника.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 декабря уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу на территории Беларуси с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой. Они обменялись посылками и письмами для военнопленных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!