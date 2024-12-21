Передал письма и одежду для пленных: Лубинец встретился в Беларуси с российской омбудсменкой Москальковой. Фото

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу на территории Беларуси с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой. Они обменялись посылками и письмами для военнопленных.

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Об этом Лубинец рассказал на своей странице в Facebook в пятницу, 20 декабря. Его встреча с представительницей российских оккупантов состоялась при содействии Международного комитета Красного Креста.

Украинский омбудсмен рассказал, что состоялись обмен посылками и письмами для военнопленных, передача и верификация списков военнопленных и незаконно заключенных россиянами гражданских.

Украина передала своим пленным бойцам 1500 свертков с теплой одеждой и другими необходимыми вещами.

"А также обсудили пути дальнейшего взаимодействия по возвращению военнопленных, гражданских и решению гуманитарных вопросов", – написал Лубинец.

Отметим, что в этот же день по результатам репатриационных мероприятий Украина вернула еще 503 тела погибших в боях с российскими оккупантами военных. На подконтрольную территорию вернули тела 403 защитников, погибших в Донецкой области, 12 воинов, принявших последний бой в Луганской области и 57 – погибших в Запорожье.

Из российских моргов удалось забрать тела 31 погибшего.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Москалькова опубликовала список 630 украинских пленных, выдав, что Украина якобы затягивает процесс обмена. Лубинец опроверг ее заявление, подчеркнув, что Украина готова забрать всех своих граждан из плена и незаконного удержания.

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