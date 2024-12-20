Украина вернула тела еще 503 павших защитников – Координационный штаб

Украина вернула еще 503 тела погибших Героев. Большинство из них пали в боях на Донетчине.

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Часть тел россияне держали в моргах на территории РФ. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную Правительству Украины территорию возвращены тела 503 павших Защитников", – говорится в сообщении.

Домой на щите возвращаются 403 защитника, погибших в Донецкой области, 12 воинов, принявших последний бой в Луганской области и 57 – погибших на Запорожье.

Из российских моргов удалось забрать тела 31 погибшего.

В проведении репатриационных мероприятий принимали участие сотрудники Координационного штаба, а также Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы. Совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", – подчеркнули в Координационном штабе.

Напомним, 29 ноября в рамках репатриационных мероприятий Украина вернула тела еще 502 погибших защитников. Среди них 397 погибли в Донецкой области, 24 в Луганской области, 64 на Запорожье. Из моргов на территории РФ тогда вернули тела 17 воинов.