Стало известно, сколько украинцев за две недели обновили свои учетные данные в ЦНАПах

За две недели с начала действия нового закона о мобилизации в Украине более 120 тысяч украинцев обновили учетные данные в ЦНАПах. Киев стал лидером по количеству поданных заявлений.

Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины. В ведомстве отметили, что военнообязанные продолжают обновлять учетные данные "удобно, быстро и без посещения ТЦК".

Для этого был разработан электронный функционал для ЦНАПов, а администраторы обучены с ним работать.

"Через две недели работы сервиса Киев стал лидером среди городов, где украинцы подали больше всего заявлений об уточнении данных в центрах предоставления админуслуг", – сообщили в Минцифре.

В министерстве добавили, что на этой неделе активнее всего обновляли учетные данные в ЦНАПах Одесщины, Львовщины, Киевщины, Днепропетровщины и Полтавщины.

Чтобы обновить учетные данные в ЦНАПе, с собой следует взять паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и мобильный телефон.

Ближайший ЦНАП можно найти с помощью карты центров, работающих во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Мужчины призывного возраста до 16 июля включительно должны обновить свои военно-учетные данные: указать контактный телефон, фактическое место жительства и электронную почту при наличии.

Данные можно обновить в ТЦК или ЦНАП, действующих по всей стране, или онлайн в приложении "Резерв+", которое запустило Минобороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!