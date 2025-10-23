'Стало плохо, забрала скорая': жители Запорожья рассказали о вражеской атаке и ее последствиях. Фото

В Запорожье продолжают ликвидировать последствия ударароссийских террористов в ночь на 22 октября. В результате атаки "шахедов" в трех районах города разрушены и повреждены жилые дома, в одной из девятиэтажек вспыхнул пожар.

Жители Запорожья рассказали, как они оправляются после российского обстрела. Об этом пишет "Суспільне".

Жительница одного из поврежденных домов, 89-летняя Любовь, рассказала, что когда загорелась ее квартира из-за "прилета", она была дома одна. Старушка сначала попыталась тушить пожар сама, поливая огонь из ведра, но из-за этого он еще сильнее загорался. Она успела выбежать во двор и начала звать на помощь.

"Погорело очень много всего, даже альбомы. Там мама и папа были на портретах. Нет ничего. Горела кухня, спальня и зал, балкон сгорел. Муж его так красиво сделал. Но все пропало... Ночевала у невестки. Не знаю где буду жить...", – говорит пенсионерка.

Другой житель разрушенного дома Борис Матросов, который живет на шестом этаже многоэтажки, которую охватил огонь, в момент обстрела был с женой дома. Супруги сами не смогли выбраться, им помогли спасатели.

"Бахкало где-то. Я насчитал 11. Потом 12 или 13 — это бабахнуло к нам уже. Мы начали собираться. Забежали в ванную комнату, стояли-стояли, и я говорю надо куда-то бежать. А загорелось уже на третьем этаже, как раз под нами, мы же на шестом. Мы хотели по коридору, а там — страшное. Дым везде. ГСЧСники приехали, вывели нас, женщине стало плохо, забрала скорая. Я тоже поехал, в домашних тапочках на босую ногу", – рассказал Борис.

По состоянию на сейчас в пострадавшем от обстрела доме проводят работы по демонтажу аварийных конструкций и укрепляют уцелевшие.

"Остаются квартиры на третьем этаже, где непосредственно был "прилет". И убирается внешняя территория. Коронуются или убирают деревья, которые мешают проезду. Есть поврежденные конструкции, сейчас там сделаны опоры, и сегодня еще немножко будем доделывать, чтобы все держалось", – рассказал заведующий отделением аварийно-спасательной службы Евгений Тиморин.

Атака на Запорожье в ночь на 22 октября

Ночью в среду, 22 октября, российские оккупационные войска ударили по Запорожью дронами типа "Шахед". В городе раздавались взрывы, вспыхнули пожары. Повреждены дома мирных жителей, 15 человек пострадали.

В результате атаки на Запорожье без электроснабжения осталось почти 2 000 человек.

В результате вражеской атаки есть повреждения многоэтажек в одном из районов города. Россияне нанесли около 9 ударов "Шахедами" по территории областного центра.

В одном из районов произошло возгорание многоэтажки и частных домов. Пожар был значительным, с возгораниями на балконах и кровле.

У большинства пострадавших людей осколочные ранения, контузии и отравления продуктами горения.

Среди пострадавших дети. Так, помощь медиков понадобилась двум младенцам, а семимесячного мальчика госпитализировали, под наблюдением врачей остался и 13-летний мальчик. Еще один полугодовалый ребенок после получения помощи будет лечиться дома.

Как сообщал OBOZ.UA, той же ночью россияне также атаковали Киев баллистикой. После взрывов в городе вспыхнули пожары, известно о падении обломков во дворах домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!