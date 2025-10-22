Россияне ударили 'Шахедами' по Запорожью: вспыхнули дома, пострадал человек. Фото и видео

Ночью в среду, 22 октября, российские оккупационные войска ударили по Запорожью дронами типа "Шахед". В городе раздавались взрывы, вспыхнули пожары. Повреждены дома мирных жителей, один человек пострадал.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Он отметил, что захватчики били по инфраструктуре.

Россияне нанесли по меньшей мере девять ударов "Шахедами" по территории областного центра. В одном из районов произошло возгорание многоэтажки и частных домов. Продолжалась ликвидация последствий.

По состоянию на 02:48 известно об одном пострадавшем в результате вражеской атаки на Запорожье.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью россияне также атаковали Киев баллистикой. После взрывов в городе вспыхнули пожары, известно о падении обломков во дворах домов.

