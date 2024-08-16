'Стандартная схема россиян': в сети объяснили, что не так с 'прилетом' по ТЦ 'Галактика' в Донецке. Фото и видео

В оккупированном Донецке в пятницу, 24 августа, сообщили якобы о прилете по торговому центру "Галактика" в Петровском районе города. В ТЦ возник масштабный пожар, а россияне жаловались, что из-за повторных обстрелов на место инцидента не могут подъехать пожарные и скорые.

Видео дня

Фото и видео последствий активно публиковались в российских пабликах. Однако советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко обратил внимание на некоторые детали из видео пропагандистов с места событий и предположил, что это могла быть провокация оккупантов.

"Прилет в Донецке. Который так прекрасно укладывается в стандартную схему россиян – при поражениях попасть по своим. Что, откуда, куда и то ли поджог, или прилет, или ПВО – оставлю военным. Однако. Яркое видео от пропагандистов ANNA news. Где они жалуются, что из-за повторных обстрелов не могут подъехать пожарные и скорые.

А теперь мы взяли видео, снятое именно во время репортажа с того же места. Добавили видео с пьяным в хламину маргинезом с несколько иного ракурса. Все основное заметили стрелочками", – пишет Андрющенко.

Андрющенко обратил внимание, что на видео, снятом с другого ракурса, люди в толпе просто стоят и спокойно снимают пожар на телефоны. Машины проезжают мимо, а вдали слышны сирены пожарных. В то же время, военный джип и квадроцикл также проехали мимо. Нет никакой суеты, и люди не спешат никого спасать.

"Никаких угроз. Никакой попытки спасти. Просто наблюдают. Знаете когда такое поведение? Когда некого спасать. Очень ярко. А еще обратите внимание, как скадрировали видео пропагандисты. Короче – это о том, что россияне снова врут. А мы снова доказываем это по пальцам", – пишет советник.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Донецке произошла атака на место базирования российских войск. В Петровском районе города поражен автобусный парк и теннисный клуб, где, вероятно, находились буряты и другие оккупанты.

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