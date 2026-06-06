Станет ли битва за Крым решающей в войне и за какой регион Украины Путин будет цепляться до последнего: анализ развития событий

Провал российских войск в ходе весенней наступательной кампании и явное истощение потенциала РОВ на пятый год войны, а также успешное введение как логистического локдауна в средней тыловой зоне на временно оккупированных территориях (особенно на юге) и масштабирование ударов по самой России заставило многих экспертов вновь заговорить о перспективах освобождения южных областей и непосредственно полуострова Крым.

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Звучат разной степени смелости заявления и прогнозы. Кто-то пророчит высадку десанта на полуострове, а кто-то открыто говорит о том, что битва за полуостров станет решающей в войне.

Но насколько такие прогнозы могут соответствовать действительности, уместно ли о них говорить сейчас и когда будет уничтожен Керченский мост – постараемся разобраться в этом уже сегодня.

Кощеева игла

Может ли проигранная битва за Крым заставить Россию капитулировать и насколько сложно будет освободить полуостров? Ответ на этот вопрос одновременно может как разочаровать, так и воодушевить довольно обширную часть аудитории. Ведь по доступности освобождения Крым идет уже за Херсонской и Запорожской областями – если следовать не эмоциональным заявлениям, а элементарной военной науке. В свою очередь, самыми сложными и проблемными в этом вопросе являются Луганская и особенно Донецкая области.

Сейчас мы можем видеть, как Силы обороны Украины перерезают российскую логистику в средней тыловой зоне на юге – на левобережной Херсонщине и южной части Запорожской области. Под удар украинских дронов уже попадают не только участки трассы М-14 (Мариуполь-Бердянск-Мелитополь-Джанкой) и Н-08 (Мариуполь-Орехов), Н-30 (Бердянск-Токмак), а и Р-57 (Голая Пристань - Скадовск), М-17 (Олешки-Армянск), Р-47 (Каховка-Новоалексеевка), но и ряд рокадных дорог.

По сути, российскую логистику на юге Украины (путем ее придавливания к побережью Черного и Азовского морей, что исключает какой-либо маневр), могут попросту убить. А мертвая логистика – это отсутствие возможности не только наступать, но и обороняться. И если российским оккупационным войскам не удастся адаптироваться к складывающейся обстановке, то обвал обороны всего юга у врага лишь вопрос времени – как и выход СОУ к административным границам Крыма.

И вот тут самое главное. Операция по освобождению Крыма приобретет значительно ускоренный и явный характер только тогда, когда украинские войска будут стоять у административной границы полуострова. Иными словами – после освобождения Херсонской и Запорожской областей, но никак не до этого.

Версию с десантом я даже рассматривать не берусь, если только речь не идет о ситуативных диверсионно-разведывательных операциях, которые, кстати, и ранее имели место быть. Но ни о какой масштабной десантной операции с целью освобождения полуострова речи идти не может. С учетом потенциальных потерь еще до начала операции и того, о чем мы говорили выше о самих же РОВ – сложностях обеспечения десантной группы на полуострове в режиме активных боестолкновений.

В свою очередь, при реализации сценария с освобожденными Запорожской и Херсонской областями Крым оказывается в изоляции. Украинские войска контролируют Черное море, устанавливается контроль над Азовским – сообщение путем паромов и БДК, а также прочие морские варианты тут же перерезаются.

Протяженность полуострова с севера на юг около 200 км, что позволяет установить полный контроль как малого, так и среднего неба над Крымом и развернуть методичную, круглосуточную охоту на оккупантов.

И вот тут возникает вопрос Керченского (Крымского) моста.

Сегодня, когда сухопутный коридор в Крым только начал страдать от ударов украинских дронов (а это еще даже не пиковые возможности СОУ по оказанию такого давления), российские пропагандисты открыто признают, что мост не обеспечивает того грузопотока, который необходим для полуострова и осуществлялся через М-14.

И, казалось бы, нанеся удар по Керченскому мосту, мы окончательно отрежем Крым от снабжения и ускорим процесс его освобождения. Но это только на первый взгляд. Ведь уничтожение моста приведет к тому, что предназначавшиеся для Крыма грузы будут перераспределяться на другие направления и с большей вероятностью доставляться на другие локации – в те же Донецкую и Луганскую области. В свою очередь, функционирующий Керченский мост, находящийся от Бердянска, Кириловки или Приморского в 150 км, может превратиться для РОВ в дорогу в ад.

Единственный маршрут из России в Крым и обратно позволит истощать те незначительные ресурсы, что будут по нему отправляться – равно как сейчас полуостров превратился в зону истощения российской ПВО. А потому идея уничтожения Керченского моста (до освобождения Крыма), с учетом того, что мы можем его взять под полный огневой контроль и превратить в дорогу в ад – это куда менее перспективно.

Но станет ли при этом освобождение или даже изоляция Крыма Кощеевой иглой для Путина? Я думаю, что нет.

Последняя битва – Донецк

Самые сложные поля битвы – это Донецкая и Луганская области. Причем Луганщина имеет более упрощенный сценарий освобождения в сравнении с крайне укрепленной и логистически развитой Донетчиной.

Также важную роль будет играть свобода маневра, связанного с границей с РФ, и возможность адаптировать логистику с учетом именно этого обстоятельства.

В случае же бегства РОВ с материкового юга Украины и потери Крыма, Путин будет делать последнюю ставку именно на Донецкую и Луганскую области, превращая так называемые "ДНР" и "ЛНР" в последние оплоты духовности, скрепности, стойкости и прочие эфемерные нарративы режима.

Самый яркий исторический пример – это Вторая мировая война. Когда всем было очевидно, что Берлин не выстоит и падет, Гитлер не капитулировал и не сдавался. Причем такая манера поведения свойственна многим диктаторам и военачальникам, главам государств, заговорщикам и прочим проигрывающим войны. Почему Путин должен от них кардинально отличаться и признать поражение после потери Крыма?

Нет, он будет цепляться до последнего за сохранение своего присутствия в Украине в виде оккупированной территории.

Поэтому последней и самой тяжелой битвой за границы 1991 года будет именно Донецкая область.

Выводы

Я не вижу оснований считать, что война завершится после того, как будет освобожден Крым. На мой взгляд освобождение полуострова хоть и возможно во "вторую очередь", после Херсонской и Запорожской областей, но пройдет в куда более упрощенном режиме, чем боевые действия за Донецкую и Луганскую области.

Насчет Керченского моста я также не вижу необходимости разносить его именно сейчас на атомы, если в будущем его можно превратить в средство регулярного истощения противника. Превращение моста в будущую дорогу смерти куда более перспективное решение, нежели в руины. В руины всегда успеем, а вот как инструмент измора нужно использовать, пока есть такая возможность.

Именно истощение и измор помогут нам освободить наши территории, хоть и не так быстро, как многим того хотелось бы, но гарантированно. И сегодня это даже очевиднее, чем в 2022 году.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".