'Стал настоящим символом мужества и преданности стране': на Донетчине открыли памятную стелу 'Да Винчи'. Фото

В пятницу, 1 ноября, в день рождения легендарного комбата Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" в Донецкой области торжественно открыли памятную стелу в его честь. Ее создал украинский художник Саша Комьяхов, автор символики и боевого шеврона батальона "Вовки Да Вінчі".

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Об этом сообщила пресс-служба "Вовків Да Вінчі". В батальоне отметили, что "Да Винчи" всегда объединял людей вокруг идеи борьбы за свободу Украины.

"Его харизма, лидерство и решительность вдохновляли побратимов и волонтеров, помогали создавать крепкий боевой коллектив. И сегодня, после его героической гибели, память о нем продолжает объединять всех, кто ценит его подвиг и делает все ради будущего Украины", – говорится в сообщении.

В батальоне объяснили, что установка мемориала именно на Донетчине имеет глубокое символическое значение, ведь именно здесь Дмитрий Коцюбайло воевал против врага с 2014 по 2023 год и героически погиб, защищая Украину.

Он стал настоящим символом мужества и преданности Родине, первым добровольцем, которому было присвоено звание Героя Украины за жизнь, напомнили в подразделении.

"Он верил в свободу и суверенитет Украины, отдавал все свои силы, защищая ее независимость, особенно на Донетчине, где прошли большинство лет его борьбы. Открытие стелы в его честь является проявлением глубокого уважения к его подвигу", – заявили "Вовки Да Вінчі" .

Военные добавили, что стела в честь их комбата будет напоминанием о жертвенности и силе духа борющихся за свободную Украину и важностью помнить и чествовать героев, отдавших свою жизнь за нашу общую свободу.

"Мы, его побратимы, бойцы, продолжаем путь командира, борясь за украинское самостоятельное соборное государство! Продолжаем подвиг командира и командир продолжает жить в наших душах и наших действиях", – заявили в батальоне Дмитрия Коцюбайло.

Памятную стелу создал украинский художник Саша Комьяхов, автор визуальной айдентики "Волков Да Винчи" и боевого шеврона подразделения, который вручал бойцам "Да Винчи".

Как писал OBOZ.UA, сейчас Дмитрий Коцюбайло мог бы отметить свое 29-летие. Он погиб 7 марта 2023 года во время боев в Бахмуте – один из осколков разорвавшейся рядом минометной мины попал ему в шею.

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