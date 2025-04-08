'Став секретным оружием': Залужный рассказал о штабе в Германии, где планировали операции ВСУ

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые рассказал о том, как работал совместный украинско-американский штаб в Висбадене, Германия. По его словам, этот штаб стал секретным оружием в планировании операций против агрессора.

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Информацией Залужный поделился на своей странице в Facebook 8 апреля. Он напомнил, что на прошлой неделе "много говорили о Висбадене", очевидно, имея в виду публикацию The New York Times, где среди прочего говорилось о роли штаба в Висбадене в планировании и проведении ряда операций ВСУ в 2022-2023 годах.

"Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации. И я вам приоткрою занавес, как он создавался", – написал экс-главком.

По словам Залужного, после начала полномасштабного вторжения РФ военная помощь Украине существенно возросла.

Силы обороны получили "разнообразие оружия и техники", а с этим – и новые вызовы, связанные с ее доставкой и ремонтом.

Именно поэтому в апреле 2022 года был создан центр по координации поставок военной помощи Украине, который базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, Германия, рассказал Залужный.

Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене.

"Впоследствии мы поняли, что нам нужен совместный с партнерами оперативный штаб, который будет осуществлять оценку потребностей в оружии и технике исходя из планирования операций", – говорится в публикации.

Залужный добавил, что этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда партнеры Украины выразили сомнения в целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта.

"Тогда у нас и возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, согласно стандартам НАТО, формировал под них потребность. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание", – рассказал бывший главнокомандующий ВСУ.

В этом штабе, добавил он, планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и столицы Европы.

"Эта площадка стала отличным механизмом взаимодействия с нашими партнерами относительно будущих военных операций и формирования потребностей под них", – резюмировал Залужный.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта американская газета The New York Times выпустила большой материал, где речь шла и о планировании операций ВСУ штабом в Висбадене. Также упоминалось контрнаступление летом 2023 года. По данным издания, первоначально планировалось наступать на Мелитополь, однако генерал Александр Сырский настоял на Бахмуте, что в итоге привело к неудаче в обоих направлениях.

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