'Ставили лицом к стене и били': российское командование на Херсонщине заставляет своих солдат сдавать деньги на 'нужды подразделения' – 'Атеш'

В российской армии буйным цветом расцвело вымогательство. Под предлогом "сборов на нужды подразделения" на оккупированной части Херсонщины командиры требуют у рядового состава сдавать деньги.

За отказ военнослужащих запугивают и избивают до полусмерти. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

Подробности о происходящем в рядах оккупационных войск на Херсонщине "Атеш" сообщили агенты из числа российских военнослужащих, несущие службу в одном из задействованных в войне против Украины российских подразделений. Он рассказал, что его сослуживцев командиры "мотивируют" сдавать им деньги с помощью жестоких избиений.

"Агенты "Атеш" из состава 144 омсбр ВС РФ сообщают, что собираемые с личного состава "взносы" не использовались для обеспечения роты, а поступали напрямую в карманы командиров. Военнослужащих, которые отказывались платить, били и запугивали, иногда до полусмерти. "Нас ставили лицом к стене и били так, что потом неделю нормально дышать не мог", – сообщает наш агент", – отмечено в сообщении.

Но наиболее жестокие наказания ожидали тех российских оккупантов, которые осмеливались открыто выступать против поборов.

"Их могли помещать в так называемые "ямы" — грунтовые заглубления без нормальных условий, где их держали несколько дней "для размышлений", – заявили в "Атеш", в очередной раз призвав российских военнослужащих спасаться от царящего в армии РФ беззакония, присоединяясь к движению и приближая завершение войны.

